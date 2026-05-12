Desde Washington ya hablan de intervenir México por el narco; el mensaje de Pete Hegseth encendió las alarmas

Desde Washington, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acudió al Capitolio para participar en una audiencia sobre el presupuesto del Pentágono y del Departamento de Defensa. Durante su intervención, advirtió que el Gobierno de México debe intensificar la lucha contra los cárteles del narcotráfico para evitar una eventual intervención directa de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano; aunque al mismo tiempo reconoció que actualmente existe una colaboración “impresionante y sin precedentes” entre ambos países .

Defensa de Estados Unidos pide a México intensificar ofensiva contra los cárteles del narcotráfico

En una de las partes más delicadas de la audiencia, Hegseth lanzó un mensaje directo a las Fuerzas Armadas mexicanas, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina , pidiéndoles aumentar sus esfuerzos operativos para combatir al crimen organizado y evitar que Estados Unidos tenga que actuar por cuenta propia.

Es la primera vez que observo una declaración tan frontal en este contexto.

Declaraciones de Pete Hegseth refuerzan presión de Donald Trump sobre seguridad en México

Curiosamente, estas palabras surgieron tras preguntas del congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, histórico impulsor de la cooperación bilateral en materia de seguridad; durante la audiencia, Cuellar pidió tanto a Hegseth como al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, aumentar la presión sobre México.

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“Quiero pedirles que continúen trabajando con México”, dijo Cuellar; después agregó: “Ciertamente, ustedes tienen ahora alianzas sin precedentes. Hay sensibilidades históricas y sabemos por qué. Pero cuanto más puedan presionarlos para colaborar con nosotros, mejor”.

Las declaraciones refuerzan la línea del presidente Donald Trump , quien desde hace meses sostiene que los cárteles tienen un control cada vez mayor en distintas regiones de México; bajo ese argumento, la Casa Blanca ha dejado abierta la posibilidad de acciones unilaterales para combatir al narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

El mensaje llega además en un momento diplomáticamente sensible, marcado por investigaciones, tensiones binacionales y señalamientos sobre presuntos vínculos entre figuras políticas mexicanas y redes del narcotráfico.

Dentro del círculo cercano de Trump, Pete Hegseth es considerado uno de los funcionarios más alineados con la narrativa y estrategia del presidente; por ello, muchas de sus declaraciones suelen interpretarse como mensajes directos de la sobre la relación con México y la seguridad fronteriza.