Esperamos que México haga más contra el narco para que no lo tengamos que hacer nosotros: Pete Hegseth

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, aseguró que el gobierno de México ha colaborado como nunca antes con ellos para la lucha contra el narcotráfico, pero urgió a las autoridades mexicanas a hacer más para que ellos no tengan que intervenir.

Pete Hegseth advierte sobre posible intervención de Estados Unidos en México

En una comparecencia ante el Congreso estadounidense realizada hoy 12 de mayo de 2026, el funcionario fue cuestionado sobre la estrategia de seguridad y los esfuerzos para combatir el trasiego de droga y tráfico de personas. Hegseth refirió que esa es una de sus prioridades y destacó que ha habido una colaboración “sin precedentes” del gobierno mexicano.

“En México hemos tenido una colaboración sin precedentes. Y lo apreciamos. Llamamos a la Defensa y a la Marina a continuar, en la medida de lo posible, a seguir trabajando como socios y hacer más”, afirmó Hegseth en la comparecencia.

Colaboración sin precedentes entre la Marina y el gobierno estadounidense

Añadió que ha habido una colaboración con la Secretaría de la Defensa y la de Marina, a quienes llamó a continuar para hacer más en el combate al crimen organizado.

No obstante, advirtió que las autoridades estadounidenses esperan que sus contrapartes mexicanas “den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”, sentenció.

La postura de Donald Trump sobre el control del narco en México

Esta afirmación ocurre cuatro días después de que Donald Trump mencionara que el narco gobierna en México “y nadie más”. Además, hace casi dos semanas que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York pidió la detención de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos, el gobernador Rubén Rocha Moya, quien terminó por pedir licencia al cargo.

Acusaciones en Nueva York contra Rubén Rocha Moya por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Cabe recordar que la acusación, presentada ante un gran jurado en Nueva York, relata que Rocha fue electo gobernador en el año 2021 con ayuda de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa, quienes secuestraron e intimidaron a adversarios políticos de Morena, a cambio de dejar que el cártel operara con impunidad en el estado.