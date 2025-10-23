¿WhatsApp le dice adiós a tu celular? Lista completa de dispositivos que se quedarán sin la app en noviembre 2025

¡Adiós, vaquero! A partir del 1 de noviembre 2025, algunos celulares podrían quedarse sin WhatsApp debido a que dejarán de ser compatibles con las nuevas actualizaciones de la aplicación de Meta, pero ¿qué dispositivos se quedarán sin la plataforma de mensajería? Te compartimos la lista completa.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp en noviembre 2025

Te compartimos la lista completa de los celulares Android y iPhone que podrían quedarse sin WhatsApp en noviembre 2025.

CELULARES ANDROID

HTC One X y One X+

HTC Desire 500 y Desire 601

Huawei Ascend D2

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

Moto G - Primera generación

Moto Droid Razr HD

Samsung Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Note 2

Para no perder WhatsApp en dispositivos Android, estos deben contar con la actualización “Android 5.0" o superior.

CELULARES IPHONE

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE - Primera generación

iPhone 6



Mientras que para los iPhone se debe contar con la actualización iOS 12 o superior. En otros dispositivos se necesita la actualización KaiOS 2.5.0 superior, incluyendo JioPhone y JioPhone 2.

Esta es la razón por la que WhatsApp se va de algunos celulares en noviembre 2025

En cada actualización de WhatsApp, la plataforma incorpora herramientas avanzadas que requieren una mayor capacidad de hardware, las cuales dejan de ser compatibles con algunos celulares debido a su antigüedad.

Además, como una forma de priorizar la seguridad, Meta va eliminando dispositivos de su lista, garantizando a las y los usuarios que siguen activos cuenten con un nivel de protección más elevado contra los ciberataques y otros riesgos

¿Qué hago si mi celular se queda sin WhatsApp?

Si tu celular está en la lista de dispositivos que se quedarán sin WhatsApp, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos; sino que tu dispositivo ya NO recibirá las