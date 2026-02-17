Dentro de Willow, el laboratorio secreto donde se protege la computadora más poderosa del planeta

A simple vista, Willow no parece una supercomputadora, es más bien un artefacto suspendido a un metro del suelo, con forma de candelabro dorado y sin pantallas ni teclados visibles. Se trata del sistema cuántico desarrollado por Google, que alberga la tecnología más avanzada del planeta y que además opera en el entorno más frío jamás creado por el ser humano.

Ubicado en un lugar secreto de Santa Bárbara en California, Willow mantiene su microchip cuántico a una milésima de grado por encima del cero absoluto; esto se logra gracias a una estructura refrigerada con helio líquido. Es, literalmente, el lugar más frío del universo conocido.

¿Por qué Willow es tan importante para el mundo?

De acuerdo con Hartmut Neven, jefe de Inteligencia Artificial Cuántica de Google, Willow logró resolver un problema que habría tomado 10 septillones de años a la mejor supercomputadora clásica del mundo. Un avance que confirma, de manera definitiva, que las computadoras cuánticas pueden superar a las tradicionales.

Willow cuenta con 105 cúbits superconductores, que en estricto sentido son las unidades básicas de información cuántica que permiten efectuar múltiples cálculos al mismo tiempo. Esto, en comparación con los sistemas cuánticos comerciales, que aún operan con cifras mucho menores.

Aplicaciones de Willow que podrían transformar a la humanidad

La computación cuántica promete revolucionar sectores clave como:



Diseño molecular

Desarrollo de medicamentos

Logística global

Optimización energética

Seguridad financiera y criptografía

Producción de alimentos

Combate al cambio climático.

Expertos señalan que incluso la Inteligencia Artificial avanzada podría depender de la computación cuántica para alcanzar su máximo potencial.

Una carrera tecnológica y geopolítica global

El avance de Willow no sucede por separado; empresas como Microsoft y Nvidia, liderada por Jensen Huang, ya trabajan en integrar procesadores cuánticos con sistemas tradicionales.

Mientras tanto, China ha invertido más de 15 mil millones de dólares en tecnología cuántica, convirtiéndola en un pilar estratégico de su desarrollo científico y militar.

¿El inicio de la era cuántica?

Especialistas coinciden en que, así como internet marcó el inicio del siglo XXI y la Inteligencia Artificial redefinió la última década, los próximos 25 años podrían pertenecer a la computación cuántica.

Willow sigue en desarrollo, pero su existencia plantea una pregunta inevitable: ¿estamos preparados para un mundo donde los secretos digitales, la economía y la ciencia operen a velocidades nunca antes imaginadas?