Yate se incendia en Alvarado: Zenyazen Escobar niega propiedad bajo sospechas de prestanombres

Este es el momento en que un yate fue consumido por las llamas en la zona de “El Estero”, en el municipio de Alvarado, Veracruz. En la embarcación había cuatro jovencitas y el capitán, quienes tuvieron que saltar del barco tras el siniestro causado por una presunta falla eléctrica. Ante la gravedad de la situación, cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar y trasladaron a dos de ellas a un hospital por las lesiones que sufrieron.

Aunque versiones periodísticas señalaban que Zenyazen Escobar García también estaba en la embarcación y que además era de su propiedad, el diputado federal por Morena negó categóricamente la información en sus redes sociales: “Dicen que el yate era de un servidor, es totalmente falso la Marina debe de tener un registro y nombre. Y también debe haber una investigación, porque explotó de la nada el yate, el capitán no sabe cómo se dio, lo que comentó ahí con la Marina es que de repente empezó a oler a gasolina y explotó".

El legislador justifica su presencia en la escena del siniestro

Según el morenista, su presencia en el sitio del percance se debe a que estaba con su hija paseando en una moto acuática y, al enterarse de la situación, se movilizó para auxiliar a las víctimas. Asimismo, detalló que pidió a la gobernadora, Rocío Nahle García, enviar a las fuerzas de tarea estatal para controlar la emergencia.

En entrevista en vivo con Oliva Noticias hablamos de lo ocurrido en el estero este fin de semana, donde junto con ciudadanos rescatamos a 4 jóvenes tras la explosión de un yate. 🚤



📹 Aquí te comparto la transmisión completa:



1/2 https://t.co/stlWQdt1gG — Zenyazen Escobar García (@ZenyazenEscobar) May 18, 2026

El legislador describió los hechos desde su perspectiva en plataformas digitales: “Me encontraba yo con mi hija en una moto acuática en El Estero cuando de repente escuchamos una explosión cuando vimos un yate estaba en llamas y había cuatro personas en el agua cuando nos acercamos a auxiliar eran cuatro señoritas... fueron embarcaciones que estaban alrededor y nosotros que íbamos en la moto acuática auxiliamos a las señoritas”.

Nexos empresariales y dudas sobre la propiedad de la embarcación

Aunque hasta el momento no se ha confirmado formalmente quién es el dueño del yate, existen versiones que aseguran que la embarcación estaría a nombre de Omar López, un empresario de la zona centro cercano a Zenyazen Escobar. Este contratista es conocido en la entidad por haber sido beneficiado con diversos contratos de construcción durante la administración estatal de Cuitláhuac García.

El hecho ha generado una serie de dudas y suspicacias entre la opinión pública acerca de la presencia del diputado federal por el distrito de Córdoba en esta exclusiva zona residencial de la costa central de Veracruz. De igual forma, el incidente ha desatado cuestionamientos sobre el posible uso de un prestanombres para adquirir la lujosa embarcación siniestrada.