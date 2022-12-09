El abogado penalista Carlos González analiza el caso de Pablo Lyle.

Tiene o no fundamento la petición de Pablo Lyle de ser sometido a un nuevo juicio por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández quien falleció después de un incidente de tráfico en las calles de Miami en marzo de 2019.

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Fue justo, el fallo del jurado que lo declaró culpable en octubre pasado, el abogado penalista Carlos González, hace un análisis exhaustivo del caso para Ventaneando y considera que tanto la Fiscalía, como la defensa de Pablo y hasta la jueza, Marisa Tinkler, cometieron serios errores durante el proceso.

Uno de ellos, es que los abogados del actor prefirieron que no declarara con tal de no enfrentarlo a los fiscales; sin embargo, eso evitó que Pablo conectara con el jurado y expusiera que durante los hechos actuó en defensa propia.

Ellos decidieron que era mejor basar el caso en el video y lo que dijo Pablo grabado en la cárcel durante su entrevista, en vez de permitir a Pablo testificar en el juicio y someterse a preguntas de la Fiscalía. Pero, quizás eso no funcionó, porque quizás no se pudo conectar más emocionalmente con el jurado, quizás si él hubiera testificado, el jurado le hubieran creído más

Pero, el abogado ve más allá al considerar que la Fiscalía fue abusiva y mentirosa, porque hizo creer al jurado que Pablo se había dado a la fuga, aunque eso no fue lo que ocurrió.

El Fiscal dijo que Pablo se fue a la fuga y todo el mundo sabe que eso no fue lo qué pasó, pero la jueza, permitió eso y, para mí eso fue increíble. Cuando el abogado defensor se quejó, ella no lo corrigió y debió de hacerlo. Yo no sé, si eso vaya a ser suficiente para que ella le dé la petición de un juicio nuevo o sí eso se va a ganar en la apelación, pero eso, obviamente, fue algo muy falta de profesionalismo y falta como ser humano

Tú no debes de estar…, debes de ganar o perder con la verdad, debes ganar o perder con la ley, no inventando cosas que tú sabes muy bien que no sabes que no pasó

El abogado señala a la Fiscalía de haber sido abusiva y mentirosa con Pablo Lyle.

El abogado, también critica que la Fiscalía y el jurado mismo, hayan desestimado el terror que los hijos de Pablo Lyle vivieron al interior del auto durante el altercado.

La defensa decidió reprobar el miedo de los hijos, a través de la madre, eso creo que fue uno de los momentos mejores para la defensa en el juicio. Fue cuando la Fiscalía le estaba haciendo preguntas a la madre y le estaban preguntando ‘¿Y, cómo sabe usted qué sus hijos tenían miedo?’ Y ella lo miró fijo ‘Una madre sabe cuándo su hijo tiene miedo’ esos fueron los momentos, para mí, más poderosos para la defensa, pero quizás el jurado no lo vio de esa manera, me parece que no porque no lo encontraron no culpable

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El especialista, también cree que la Fiscalía y la jueza debieron tomar en cuenta la hipótesis de que él hoy occiso fue en primera instancia quien provocó el encontronazo, en desquite de otra situación conflictiva que había vivido previamente.