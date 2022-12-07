Ferka aclaró todo lo que ha pasado con Christian Estrada.

En entrevista exclusiva para Ventaneando, María Fernanda Quiroz, Ferka, habló sobre la situación que vive actualmente con su expareja Christian Estrada, quien a base de engaños y violencia le sustrajo a Leonel (su hijo) en un centro comercial de la Ciudad de México.

¿Cómo va el caso?

Ferka declaró que el documento que compartió su expareja sobre una ilegal detención es real, ya que así fue como las autoridades decidieron actuar; sin embargo, aseguró que ella sigue mostrando todas las pruebas que tiene y señaló que en una ocasión ya había hecho una denuncia en contra de Christian por violencia.

“Lo único que pido es que recordemos que... yo actúe de la manera acorde a los actos muy mal intencionados por parte del padre de mi hijo porque fue toda una emboscada, porque ahora están circulando unos videos donde están desacreditando mi versión.

Yo no trato de ganar ni de decir quién es el bueno o es el malo, a fin de cuentas, lo que está de por medio es la salud mental, el bienestar emocional de mi hijo y como una madre lo voy a seguir peleando porque voy a seguir aportando todas las pruebas necesarias porque esa no es la manera correcta de querer cuidar a un hijo, de querer verlo crecer y de ser un buen padre”, declaró Ferka.

¿Christian Estrada la ha amenazado o ha sido agresivo con ella? María Fernanda Quiroz aseguró que sí y que incluso publicó un comunicado en donde reveló que había vivido violencia en su relación, pero actualmente también está viviendo violencia vicaria por parte de su expareja.

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“Yo acudí a una reunión como yo lo había estado haciendo, en una plaza para que su hijo conviviera con él como muchas veces lo hice, pero una vez más creí en él y lo único que hizo fue una emboscada, pero lo que está tratando es de desacreditar mi versión con la suya. No tengo ningún problema, hay videos de la plaza y el asunto sigue por la vía penal y civil”, añadió.

Ferka también dejó en claro que el papelito que supuestamente le había dado un juez era real, pero contaba con falsas declaraciones por lo que ya estaba procediendo legalmente porque existen muchas incongruencias, así como que uno de sus abogados se hizo pasar por el Ministerio Público.

“En ese documento mencionaban que ya era una sentencia del juez, cosa que no porque solo es una denuncia, sí existe, pero está con falsedades", aseguró y añadió que a ella nunca la notificaron sobre la presunta denuncia en su contra.

¿Por qué terminó su relación?

Ferka aseguró que amó al padre de su hijo, pero se acabó su relación el día del bautizo de Leonel porque hubo un altercado con su madre, ya que ésta la ofendió a ella y Christian Estrada no le dio su lugar ni a ella ni a su hijo.

“El desapareció, de ahí no llegó a la casa, desapareció varios días después se metió a mi casa sin permiso y quiso hacer robo de documentos como ya lo puedo mencionar porque evidentemente todas esas cosas yo ya las había dicho en la denuncia”, recalcó.

Por último, declaró que fue a raíz de ese incidente que vinieron las amenazas por parte de Christian Estrada de querer quitarle a su hijo (6 de septiembre) y recalcó que éste jamás la golpeó ni la agredió físicamente.

