“Quiero dejarle en claro que yo no me aprovecho de su papá"; Guadalupe cuenta la versión de lo que ha pasado en su nueva relación

Guadalupe, la nueva novia de José explicó cuáles han sido los problemas que ha tenido con la hija de su nueva pareja, donde destacó que solo quiere hacer “problemas” por cualquier cosa.

La nueva pareja ha hecho cambios en la manera de habitar la casa y esto e ha causado mucho conflicto a Abigail, la hija de José, donde incluso esta última ha tenido que irse.