“Para mí ella ha sido más indicada para llenar ese hueco que yo tenía emocionalmente"; José habla sobre la importancia de su nueva relación tras enviudar
José habló de lo que es su nueva relación y explicó el por qué “echó" a su hija de su casa
José contó cómo fue que conoció a quien el considera como su pareja ideal tras el fallecimiento de su esposa, lo que ha hecho enojar a Abigail, su hija a quien corrió de casa.
Lejos del duelo, encontró un un nuevo amor en Guadalupe, quien lo ha acompañado en los últimos meses, una vez que ambos se flecharon.