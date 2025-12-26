“Si él vive ahí es porque yo se lo he permitido"; Lorena, la abuela de Abigail sale en defensa de su nieta tras ser corrida de su casa

Lorena, la suegra de José se enteró que su nieta tuvo que salir de la casa que le pertenece luego de que este recibiera malos tratos por parte de la nueva novia de José, lo que dio un giro inesperado sobre el poder dentro del hogar.

Abigail fue corrida de su casa por haberse enojado luego de que la nueva novia de su papá vendiera sus cosas y se quedara con el dinero.