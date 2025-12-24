“Mis hijos son así por culpa de su madre, que se aguante”; dice Abraham al justificar porque no apoya a Virginia

Abraham afirma que no piensa apoyar a Virginia porque según él ella siempre le quitó autoridad. Asegura que durante los 25 años que vivieron juntos “nunca les faltó nada” y que, cuando perdió “inmunidad” con su pareja, salió a buscar a otra mujer. Hoy insiste en que Virginia “siempre se hace la víctima” y que ahora debe enfrentar sola la responsabilidad de sus hijos.