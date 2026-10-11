Por cachondo le dieron un susto: Programa Acércate a Rocío al Límite del 10 de octubre 2026

Salvador dejó a su exesposa Hilda y se divorció de ella sin que estuviera enterada, lo cual fue un gran impacto emocional, él quiere rehacer su vida, pero su nieto Óscar no aprueba que sea un señor que quiere rejuvenecer y aparentar otra edad. Salvador tiene nueva novia, pero a pesar de ello, no deja de estar con mujeres que le cobran por tener un tiempo con él.