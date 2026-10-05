¡Es una impostora! Adrián contrató a Rosy, pero ella mintió con su nombre y su edad

Adrián metió a su casa a una impostora que se cambió el nombre y la edad para engañarlos; se ganó a su familia con mentiras y logró convertirse en su empleada de confianza. Adrián y su familia conocieron a Rosy en su dulcería y pronto les platicó su complicada situación. ¿Por qué mintió Rosy para conseguir el empleo? ¿Adrián debió ser más estricto con los requisitos al contratarla?