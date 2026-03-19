¡No lo vio venir! Alejandro revela que podría sacar a su sobrino de su departamento
Alejandro revela que, además de estar decepcionado de su sobrino por no pagarle la renta, revela que alguien más le depositó. ¿Qué decisión tomará Alejandro?
Alejandro, tío de Jonathan y dueño del departamento que renta su sobrino, se entera del uso indebido que Jonathan está haciendo del inmueble. Jonathan revela que está decepcionado de su sobrino y no piensa perdonarle la deuda que tiene con él. Revela que Dana le hizo un depósito y ahora la historia da un giro inesperado.