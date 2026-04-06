¡Que se valore! Alexis no quiere que la amante de su papá viva con ellos

El papá de Alexis tiene un amante y su mamá lo acepta; incluso su mamá, su papá y su amante, podrían vivir en el mismo techo. Alexis le pide a su mamá que se valore y que entienda que su papá ya la quiere y sólo la utiliza. Alexis, quien dejó los estudios como un acto de rebeldía contra su papá, no está de acuerdo en que la amante de su papá viva con él, con su mamá y con el resto de su familia. Alexis detalla cómo se enteró que su papá tenía a una amante y cuenta que su mamá se enteró mucho antes que él. ¿Cómo reaccionó su papá cuando lo enfrentó? ¡Increíble!