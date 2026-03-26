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¡El novio de Alondra tuvo relaciones íntimas con Dulce en el parque!

Alondra acusa a Dulce de haber tenido relaciones íntimas con su novio en el parque; Dulce lo acepta y le pide perdón a sus papás, pero su mamá la agrede.

Alondra, quien era amiga de Dulce, llega a la clínica de emociones para confesar que está muy molesta con Dulce porque desde siempre le coqueteó a su novio, a quien terminó colgándole el milagrito. Asegura que Dulce fingió tener 18 años para estar con ellos y la acusa de ser una ‘mosca muerta’ y de haber tenido relaciones sexuales en el parque. Dulce no lo niega y le pide perdón a sus papás, pero su mamá la compara con una prostituta.

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