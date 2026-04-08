¡Sólo despilfarra! El papá de Ana malgasta su dinero en lugar de cuidar su salud
El papá de Ana prefiere despilfarrar su dinero en una mujer 30 años menor que él antes que cuidarse la falla renal y la diabetes. ¿Lo hará recapacitar?
Ana, la hija de Luis, está muy preocupada por su papá pues le han diagnosticado una falla renal desde hace meses. Lo peor es que, lejos de cuidar su salud y tomar sus medicamentos, no deja de despilfarrar su dinero con Lupita, quien lo acaba de dejar porque ‘no quiere cuidar a un viejo’. Sin embargo, Luis le propone a Lupita que, si se casa con él, él le regala un coche. ¿Será que Ana logra abrirle los ojos a su papá?