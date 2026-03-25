¡Es un poco hombre! Ana arremete contra su hermano por no responderle a una mujer
Ana está muy enojada con su hermano y lo califica de ‘poco hombre’, pues embarazó a Angélica y, además de no responder, la está corriendo de su casa.
Ana, la hermana de Gabriel, entra a la clínica de emociones muy enojada con su hermano por ser tan poco hombre. Asegura que Angélica no merece pasar por lo que está viviendo, pues su hermano le prometió una mejor vida y no está respondiendo. sin embargo, la mamá de Gabriel asegura que ella también utiliza a Angélica.