“Él estaba dispuesto a reconocer a Isa como su papá”: Ana aceptó la propuesta de Máximo pensando que las cosas cambiarían
“Mis hijos no tienen derecho a juzgarme”, asegura Ana la madre que decidió callar la verdad durante años y ahora no quiere afrontar la realidad.
Ana sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, pero jamás imaginó que sería de esa forma. Para ella, el pasado estaba marcado por una separación, una soledad profunda y la cercanía de Carlos, quien llegó a su vida cuando ella tenía 30 años y él apenas 19. Aunque Isabel tiene derecho a conocer su origen, Ana su madre se niega a contarlo.