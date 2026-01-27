Andros es trovador, mantiene a su mujer de lo que gana en los camiones y su suegra lo repudia

Andros platica que conoció a Yessenia y asegura que fue ‘amor a primera vista’, pero en aquellos días, ella tenía planes de seguir estudiando y de independizarse. Eventualmente, él se la llevó a vivir con él y entonces comenzaron sus problemas. Ahora, Andros no ve problema en mantener a su familia con lo que gana cantando en los camiones y advierte que su suegra no tiene que juzgarlo ni meterse en su vida ni en la de su mujer. Andros quiere que su suegra entienda que son independientes y no le quieren pedir nada a nadie.