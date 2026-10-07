¡Que le busque por otro lado! Aneti quiere que la ex de su hijo se vaya de su casa, aunque esté embarazada

Aneti, la exsuegra de Abril, confiesa que nunca estuvo de acuerdo en que su hijo se juntara con una mujer que traía dos hijos. Advierte que, si su hijo ya terminó su relación con Abril, ella no tiene ninguna obligación de tenerla en su casa; mejor que le busque por otro lado. ¿Por qué Aneti permitió que su hijo metiera a su pareja en su casa? ¿Es válido que ahora la corra de su casa?