¡Estaba con una amiga y llegó su cuñada a agredirla! Ahora Ángel se siente culpable de haber lastimado a su cuñada

¡Todo por celos sin fundamento! La trifulca comenzó cuando Ángel estaba resolviendo algunas situaciones con una amiga cuando llegó su cuñada. No es por justificarse, pero Ángel asegura que su cuñada fue quien dio el primer golpe y él sólo se defendió. Lo que pasó, pasó; ahora Ángel sólo quiere que lo perdone su cuñada y llevar la fiesta en paz.