¡Estaba con una amiga y llegó su cuñada a agredirla! Ahora Ángel se siente culpable de haber lastimado a su cuñada
Ángel estaba con una de sus amigas, cuando sin avisar, llegó su cuñada y se armó la trifulca. ¿Por qué se siente culpable Ángel de lo que le pasó a su cuñada?
¡Todo por celos sin fundamento! La trifulca comenzó cuando Ángel estaba resolviendo algunas situaciones con una amiga cuando llegó su cuñada. No es por justificarse, pero Ángel asegura que su cuñada fue quien dio el primer golpe y él sólo se defendió. Lo que pasó, pasó; ahora Ángel sólo quiere que lo perdone su cuñada y llevar la fiesta en paz.