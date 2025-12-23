“Abre los ojos por que mi hijo no vale la pena”; Ángeles le pide a Ana que se aleje de su hijo

Ángeles, madre de Armando, reveló que su hijo padece alcoholismo desde los 17 años y que desde hace 20 días se encuentra internado en un centro de rehabilitación. Ángeles fue contundente al pedirle a Ana que “abra los ojos”, asegurando que Armando no está en condiciones de hacerse cargo de una familia, aunque ella estaría dispuesta a apoyar al bebé.