A Angélica la desconocieron y la trataron como empleada doméstica
Por buscar una vida mejor al lado de un hombre, Angélica ha vivido innumerables humillaciones y malos tratos, pero está decidida a no dejarse más.
Angélica confiesa que se quedó callada por miedo a que la dejaran en la calle, pero ya no permitirá más humillaciones. Además de anunciar que busca empleo y un lugar para terminar su embarazo, cuenta lo complicada que ha sido su vida desde que vivió en Hidalgo con Gabriel, quien aparentemente la protegía. cuando Gabriel la presentó a su suegra, la presentó como su empleada doméstica, pero eso no fue lo peor. Angélica relatará situaciones inaceptables.