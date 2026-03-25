A Angélica la desconocieron y la trataron como empleada doméstica

Angélica confiesa que se quedó callada por miedo a que la dejaran en la calle, pero ya no permitirá más humillaciones. Además de anunciar que busca empleo y un lugar para terminar su embarazo, cuenta lo complicada que ha sido su vida desde que vivió en Hidalgo con Gabriel, quien aparentemente la protegía. cuando Gabriel la presentó a su suegra, la presentó como su empleada doméstica, pero eso no fue lo peor. Angélica relatará situaciones inaceptables.