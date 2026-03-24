¡Que los mantenga! Antonio quiere que su mamá lo siga manteniendo

Antonio está harto de que su mamá le exija que la apoye con los gastos de la casa y quiere que recuerde que, si él no tiene un buen trabajo, es por su culpa, pues ella lo sacó de la escuela. Ahora, Antonio le advierte que le tiene que ayudar a su familia y si no lo hace, él la correrá de su casa. Antonio asegura que su papá le dijo que la casa donde vive es de él y no de su mamá. Los problemas para Antonio crecieron cuando decidió vivir en pareja y no está de acuerdo en seguir las reglas de convivencia.