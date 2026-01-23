"¡Si no quieren a tu hijo, no te quieren a ti!”, Antonio se avergüenza de que su hija esconda a su nieto para andar de ‘loca’

Antonio revela que su hija ha ocultado a su nieto para andar de ‘loca'; aunque acepta que tiene culpa por seguirle el juego a su hija, ya le parece una burla. Ahora, Antonio no conoce el paradero de su nieto y todo para que su yerno no sepa de su existencia. Antonio le advierte a su hija Norma: si no quieren a tu hijo, no te quieren a ti. ¿Cómo se les ocurrió empezar a esconder a Mateo?