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¡Arturo echa de cabeza a Román y revela que tiene relaciones con la tía de su esposa!

Román le debe dinero a Arturo, quien no dudó en revelar que le renta una bodega a Román para tener relaciones con Violeta, tía de su esposa. ¿Valió la pena?

Arturo, dueño del gimnasio donde acuden Román y Violeta, llega de sorpresa a la clínica de emociones. Después de muchas interrupciones, Arturo aclara que Román le ofreció mil pesos para rentarle su oficina y tener relaciones con Violeta ahí; él se negó, pero accedió a rentarle una bodega. ¡La mentira se derrumba!

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