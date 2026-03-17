¡Arturo echa de cabeza a Román y revela que tiene relaciones con la tía de su esposa!

Arturo, dueño del gimnasio donde acuden Román y Violeta, llega de sorpresa a la clínica de emociones. Después de muchas interrupciones, Arturo aclara que Román le ofreció mil pesos para rentarle su oficina y tener relaciones con Violeta ahí; él se negó, pero accedió a rentarle una bodega. ¡La mentira se derrumba!