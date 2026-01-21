"¡Me salió bastante caro!”, Azul se arrepiente de haber elegido a Roberto como su pareja

Luego de confesar que se arrepiente de haber elegido a Roberto como su pareja, Azul revela que no quiere que su hija crezca viendo cómo Roberto, el papá de su hija, vive de su abuela. Le advierte que no permitirá que la chantajee con su depresión para obligarla a regresar a su lado. La relación que nació en una fiesta y se desarrolló en redes sociales, no va por buen camino.