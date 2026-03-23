¡A Benjamín lo maltrata su mujer y culpa de ello a su mamá!

Benjamín no puede perdonarle a su madre que haya sido la amante de su padre y lo haya abandonado. Ahora, Benjamín quiere que su mamá entienda que, antes de ella, están su mujer y sus hijos; si no lo entiende, Benjamín quiere que su mamá se aleje para siempre. Benjamín tuvo una vida muy dura, pues creció con su papá desde los diez años y fue muy infeliz. Confiesa sentirse un hombre maltratado y revela que se ha sentido así desde los años que vivió con su papá. La esposa de Benjamín lo motivó a ver a su mamá, pero ahora ya no se lo permite. ¿Qué fue lo que cambió?