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¡A Benjamín lo maltrata su mujer y culpa de ello a su mamá!

Benjamín está resentido con su mamá, pues por su culpa, el creció infeliz y ahora se siente maltratado por su familia. ¿Podrá perdonar a su mamá?

Benjamín no puede perdonarle a su madre que haya sido la amante de su padre y lo haya abandonado. Ahora, Benjamín quiere que su mamá entienda que, antes de ella, están su mujer y sus hijos; si no lo entiende, Benjamín quiere que su mamá se aleje para siempre. Benjamín tuvo una vida muy dura, pues creció con su papá desde los diez años y fue muy infeliz. Confiesa sentirse un hombre maltratado y revela que se ha sentido así desde los años que vivió con su papá. La esposa de Benjamín lo motivó a ver a su mamá, pero ahora ya no se lo permite. ¿Qué fue lo que cambió?

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