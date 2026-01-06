¡Berenice sabía que lo de su hija con Daniel no funcionaría, pero no la escucharon!
Berenice sabía que la relación de su hija Aidé con Daniel no tenía futuro; ahora no lo baja de cínico porque dejó a su hija sin el dinero que había ahorrado.
Berenice, la mamá de Aidé, sufre porque su hija le dio todo a Daniel, quien la dejó como si fuera una desconocida. Entre otras cosas, advierte que él fue ‘muy hombre’ para llevársela, pero muy cobarde para hacerse responsable. Ahora, Berenice no baja de cínico a Daniel y asegura que nunca ha querido a su hija como se debe.