Brenda no maltrata a su esposo, sólo lo corrige cuando se lo merece

A Brenda le molesta que su esposo tenga contacto con su mamá porque es una intrigosa y metiche. ¡Ahora resulta que le salió el instinto maternal! ¿Ya se le olvidó que abandonó a Benjamín cuando era un niño? Brenda asegura que Elena sólo busca tener a Benjamín cerca porque se quedó sola. Aunque Brenda tiene tres hijos, no se pone en los zapatos de su suegra Elena y le reprocha haberlo abandonado. Además, niega maltratar a Benjamín pero acepta levantarle la voz cuando se lo merece por no hacerle caso.