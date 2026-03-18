Aunque Carlos dice que no quiere nada con Mireya, busca agradarle

Carlos está mortificado por lo que sus amigos, Ian y Mireya, están pasando; aunque le duele verlos mal, le pide a Ian que entienda que Mireya ya no quiere estar con él. Carlos advierte que, como amigo de Mireya, se encargará de que Ian no se le acerque más. Aunque Carlos niega sentir algo por Mireya, busca agradarle. ¿Por qué será?