“Estoy decidido a dejar todo; Carlos confiesa que Ana es el amor de mi vida
El tío que terminó siendo padre quiere recuperar lo que perdió, aunque sea demasiado tarde.
Carlos reconoce que todo comenzó como un error en medio del abandono y la responsabilidad moral de ayudar a Ana, pero terminó convirtiéndose en el amor más grande de su vida. Asegura que acordó alejarse para que su hermano y Ana reconstruyeran su matrimonio, motivo por el que incluso se casó con otra mujer. Hoy, con un negocio propio y decidido a divorciarse, quiere recuperar a Ana y a su hija Isabel, aunque ella se niega rotundamente a aceptarlo como padre