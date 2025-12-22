“Estoy decidido a dejar todo; Carlos confiesa que Ana es el amor de mi vida

Carlos reconoce que todo comenzó como un error en medio del abandono y la responsabilidad moral de ayudar a Ana, pero terminó convirtiéndose en el amor más grande de su vida. Asegura que acordó alejarse para que su hermano y Ana reconstruyeran su matrimonio, motivo por el que incluso se casó con otra mujer. Hoy, con un negocio propio y decidido a divorciarse, quiere recuperar a Ana y a su hija Isabel, aunque ella se niega rotundamente a aceptarlo como padre