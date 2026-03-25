Carmen quiere que Angélica le haga el quehacer a cambio de la renta

Carmen asegura que Angélica no tiene vergüenza y dice que su hijo tiene derecho de rehacer su vida con alguien de su edad. Además, si Angélica sigue en su casa, es porque Carmen se lo permite y le pide que no amarre a su hijo con su embarazo. Carmen confiesa que jamás quiso a Angélica y la califica de manipuladora; además, dice que se debe ganar su estancia en casa a cambio de hacer las labores domésticas.