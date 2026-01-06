inklusion logo Sitio accesible
"¡Ha sido muy tóxica con mi hijo!”, Carmen no quiere que Daniel regrese un peso a su ex

Aidé invirtió en el departamento donde vivió con Daniel, pero el inmueble siempre le perteneció a Carmen, la suegra de Aidé. Ahora, Carmen no quiere que su hijo le regrese un sólo peso a su ex.

Carmen, mamá de Daniel y dueña del departamento donde vivió con Aidé, está de acuerdo en que su hijo no le regrese la inversión que Aidé hizo en el departamento. Y es que su razón es muy simple y clara: Aidé fue tóxica con Daniel durante más de diez años. ¿Tendrá razón?

