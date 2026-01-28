¡Por pedirle dinero a usureros! Clara ha solapado a su hijo y ahora todos están en riesgo

¿Debió verlo venir al encubrir ilegalidades a su hijo? Clara asegura que, por culpa de su hijo, a ella y a Gerardo ya los amenazaron por un dinero que pidió prestado a usureros. Ahora, su hijo Ángel se niega a pagar y Clara tiene miedo de que le pueda suceder algo grave a su hijo. Sin embargo, Clara ya le había encubierto ilegalidades a su hijo.