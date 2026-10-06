¡Que no se queje! Claudia advirtió a la novia de su hijo que él era violento y no quiso escuchar

Claudia, mamá de Josué, le advirtió a Ximena que su hijo era un hombre violento y aún así ella se atrevió a estar con él. Ahora, Claudia le pide que no se queje si ella misma lo ha ido a buscar. Ahora, Claudia trata de explicar en la clínica de emociones por qué no ha hecho nada por modificar los violentos comportamientos de su hijo. ¿Claudia podría enfrentar problemas legales por culpa de su hijo?