“No la van a poder volver a ver”, Claudio recuerda lo que le dijo su papá al ‘desaparecer’ su abuelita

Carolina dice que se peleó con su hijo porque él todo lo quería fácil y ella quería enseñarle a valorar las cosas. Pero Rocío la desenmascara y al presentarse Claudio en la clínica de emociones, se ventila verdad: Claudio asegura que a su hermana sí la apoyaron poniéndole su florería y a él no lo han querido ayudar para sacar adelante sus estudios. Claudio trabaja para pagar una renta y cubrir los gastos de la escuela. Lo más impactante es que revela que la desaparición de su abuela no es como la han contado sus padres.