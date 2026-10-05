¡Está loca! Cristina tiene miedo de que le quiten a sus hijos

Cristina, la esposa de Adrián, acusa a Rosy de hacerse pasar por otra persona y quiere saber por qué lo hizo. Además, confiesa que tiene miedo de que quiera robarse a sus hijos porque fue a verlos a la escuela sin su consentimiento. Cristina quiere que Rosy se aleje de toda su familia. Cristina está muy triste porque ahora tiene que explicarle a sus hijos por qué deben dejar de querer a Rosy. ¿Qué los orilló a despedir a Rosy?