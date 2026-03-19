¡No permitirá que los saquen! Dana defiende a su novio desempleado

Dana pide que a ella y a su novio los dejen vivir en paz, pues mientras ella pague, Emiliano no tiene que trabajar. Dana asegura que tiene el mismo derecho que Jonathan sobre el departamento y, por lo tanto, Emiliano también. Dana y Emiliano llevan once meses de novios y, como le va bien en su trabajo, no tiene problema en mantenerlo. Ahora, Dana pide que Ximena no se meta y los dejen en paz. ¿Por qué Dana sigue con Emiliano si él no busca superarse?