¡Quería quedarse con sus bienes! Daniel asegura que su hermano perdió a su mamá para quedarse con todo

Hace diez años, el hermano de Daniel perdió a su mamá durante un viaje y sospecha que lo hizo para quedarse con todos sus bienes. ¿Habrá sido capaz?

Daniel revela que su mamá desapareció durante un viaje que hizo con su hermano hace diez años. Aunque tenía ochenta años, asegura que su mamá estaba perfecta de salud y se le hace muy raro que no la hayan encontrado. Ante la situación, Daniel no tiene duda de que su hermano la perdió para quedarse con todos su bienes. ¿Será posible?

