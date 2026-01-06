Daniel quería regresar con Aidé, pero explota al conocer a Luis
A pesar del dolor que se causaron Daniel y Aidé, él revela que quiere volver con ella, pero ella no quiere volver con él, pues ella ya está con Luis.
Aidé y Daniel terminaron su relación luego de que ella le puso a elegir entre el noviazgo que tenían y su trabajo. Mientras Berenice y Carmen, madres de Aidé y Daniel, respectivamente, hablaron fuerte sobre la polémica relación, Daniel revela que aún tiene la esperanza para volver con Aidé, pero ella ya tiene otros planes con Luis.