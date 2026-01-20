“Se mete al cuarto de las niñas y me da mucho miedo”, Deniss no quiere que sus hijas pasen por lo mismo que ella

Deniss no entiende cómo su mamá prefiere tener a su lado a un hombre más que a ella, su propia hija, sabiendo que le hizo tanto daño. Para Deniss, su mamá es la culpable de que haya caído en adicciones y la responsabiliza de todos su traumas. Además, ahora que se quiere separar de José porque él se ha vuelto muy conflictivo, su mamá le ha dado la espalda. ¿Por qué quiere salir de una casa donde es infeliz para llegar a otra donde nunca la han tratado bien?