¡Desde los 12 crio a su sobrina! Diana revela las inhumanas fechorías de su hermana
Diana cuenta cómo Sara siempre fue mala hija y revela que desde que nació su sobrina, Diana se hizo cargo de ella. ¡Ahora, Sara se metió con el marido de Diana!
Diana cuenta que su papá tenía un carácter muy fuerte y, como su mamá estaba en silla de ruedas, Diana y Sara tenían que hacer las tareas que su papá les encomendaba, pero Sara prefería irse de fiesta a tomar; Sara nunca obedecía. Cuando Diana estaba entrando a la secundaria, nació Fernanda, hija de Sara. Al poco tiempo, Sara las abandonó y la vida de Diana se complicó aún más. Ahora, Diana no entiende cómo Sara, además de ser una mala madre, es una malagradecida con ella; Diana asegura que, gracias a ella, la hija de Sara tiene una vida digna pues la crio como si fuera suya. ¿Qué busca Sara metiéndose con el marido de su hermana Diana?