¡Desde los 12 crio a su sobrina! Diana revela las inhumanas fechorías de su hermana

Diana cuenta que su papá tenía un carácter muy fuerte y, como su mamá estaba en silla de ruedas, Diana y Sara tenían que hacer las tareas que su papá les encomendaba, pero Sara prefería irse de fiesta a tomar; Sara nunca obedecía. Cuando Diana estaba entrando a la secundaria, nació Fernanda, hija de Sara. Al poco tiempo, Sara las abandonó y la vida de Diana se complicó aún más. Ahora, Diana no entiende cómo Sara, además de ser una mala madre, es una malagradecida con ella; Diana asegura que, gracias a ella, la hija de Sara tiene una vida digna pues la crio como si fuera suya. ¿Qué busca Sara metiéndose con el marido de su hermana Diana?