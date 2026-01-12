¡Lo creyó muerto y lo abandonó! Diego explica porqué dejó tirado a Joel en la calle

Tras una tarde llena de sorpresas para Joel, se presenta Diego en el panel, quien se dice arrepentido de no haber apoyado a Joel luego de que juntos se accidentaran en una motocicleta. Diego asegura que en aquel siniestro, los nervios lo traicionaron pues creyó que Joel había fallecido y decidió abandonarlo a su suerte. Y es que Diego se preocupó por ser indocumentado y verse involucrado en el que creyó sería el fatal destino de Joel. ¡Increíble!