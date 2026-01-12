inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Lo creyó muerto y lo abandonó! Diego explica porqué dejó tirado a Joel en la calle

Diego le ofrece una explicación a Joel luego de que lo abandonó en la calle, pues después del fuerte accidente, entró en pánico al creer que Joel había muerto.

Videos,
Acércate a Rocío

Tras una tarde llena de sorpresas para Joel, se presenta Diego en el panel, quien se dice arrepentido de no haber apoyado a Joel luego de que juntos se accidentaran en una motocicleta. Diego asegura que en aquel siniestro, los nervios lo traicionaron pues creyó que Joel había fallecido y decidió abandonarlo a su suerte. Y es que Diego se preocupó por ser indocumentado y verse involucrado en el que creyó sería el fatal destino de Joel. ¡Increíble!

Videos