¡Lo creyó muerto y lo abandonó! Diego explica porqué dejó tirado a Joel en la calle
Diego le ofrece una explicación a Joel luego de que lo abandonó en la calle, pues después del fuerte accidente, entró en pánico al creer que Joel había muerto.
Tras una tarde llena de sorpresas para Joel, se presenta Diego en el panel, quien se dice arrepentido de no haber apoyado a Joel luego de que juntos se accidentaran en una motocicleta. Diego asegura que en aquel siniestro, los nervios lo traicionaron pues creyó que Joel había fallecido y decidió abandonarlo a su suerte. Y es que Diego se preocupó por ser indocumentado y verse involucrado en el que creyó sería el fatal destino de Joel. ¡Increíble!