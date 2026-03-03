Dinora sospecha que su hija padece una compleja enfermedad
A Dinora le parece extraño que su hija Lucía haya cambiado de la noche a la mañana y, sobretodo, que cargue con muchas medicinas. ¿Padecerá alguna enfermedad?
Dinora llega a la clínica de emociones rota en llanto por culpa de Lucía, quien siempre le ha dado dolores de cabeza por su rebeldía sin razón. Dinora revela que sorprendió a su hija Lucía con muchas medicinas y sospecha que padece una compleja enfermedad. ¿Por qué habrá cambiado tanto Lucía?