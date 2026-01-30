¿Todo por ‘chismoso’? ¡Donovan paga ‘los platos rotos’ de la infidelidad de su papá!

¡No lo baja de chismoso! Donovan lleva seis meses manteniendo a su mamá después de que le avisó que su papá le era infiel. Él le aviso para que abriera los ojos, pero ella ‘ya se colgó'. Lo peor de todo es que por la falta de su papá, Donovan está pagando ‘los platos rotos’. Ahora, Donovan le pide a su mamá que entienda que ya no la puede seguir manteniendo pues tiene que hacerse cargo de los gastos de su familia.