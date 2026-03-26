¡La mamá de Dulce le dice de todo por haberse embarazo a los 14 años!

Antes de contarle a sus papás sobre su embarazo, Dulce prefirió desahogarse con sus amigos de la escuela. Revela que conoció al papá de su bebé en el parque, pero él tiene una relación con otra chica; Dulce confiesa que mintió sobre su edad porque si le decía la verdad, él no habría tenido nada con ella. Ahora, Dulce acusa a su mamá de que la trata muy mal desde que supo lo de su embarazo. Incluso, la mamá de Dulce no pierde oportunidad de ofenderla en la clínica de emociones.