inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Realmente estará avergonzado? Eduardo pide a su novia Sofía que todo fue un malentendido

Eduardo advierte que no está dispuesto a terminar su relación con Sofía por un malentendido, pues él sólo buscaba consolar a Roxana, la mamá de Sofía.

Videos,
Acércate a Rocío

Eduardo pide Sofía que entienda que no se ha escondido, sino que está muy avergonzado. Acepta que su error fue haber tratado de consolar a Roxana, mamá de Sofía, pero no pierde de vista que ella confundió las cosas. Ahora, Eduardo no está dispuesta a terminar su relación por un mal entendido que Roxana no quiere aclarar.

Videos