¿Realmente estará avergonzado? Eduardo pide a su novia Sofía que todo fue un malentendido
Eduardo advierte que no está dispuesto a terminar su relación con Sofía por un malentendido, pues él sólo buscaba consolar a Roxana, la mamá de Sofía.
Eduardo pide Sofía que entienda que no se ha escondido, sino que está muy avergonzado. Acepta que su error fue haber tratado de consolar a Roxana, mamá de Sofía, pero no pierde de vista que ella confundió las cosas. Ahora, Eduardo no está dispuesta a terminar su relación por un mal entendido que Roxana no quiere aclarar.