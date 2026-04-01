Elena rompe en llanto al recordar el abandono y la dura lucha por sacar adelante a sus nietas

Elena abre su corazón al hablar de los tiempos difíciles que enfrentó luego del abandono. Relata cómo tuvo que hacerse cargo de su nieta, quien atravesaba una etapa complicada al no querer comer y resentir la ausencia de su madre. Con esfuerzo y fortaleza, buscó la manera de sacarla adelante en medio de una situación marcada por el dolor y la incertidumbre.